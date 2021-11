Spartak Mosca-Napoli, convocati i baby Barba, Ambrosino e Cioffi

Il Napoli è in emergenza infortuni, ma torna tra i convocati Manolas. Ci sono tre ragazzi della Primavera, tra cui Ambrosino che sta ben figurando nel campionato di categoria

Il Napoli ha comunicato i convocati per la sfida di Europa League ai russi dello Spartak. Mancano, come previsto, gli infortunati Osimhen e Anguissa oltreché i positivi al coronavirus Politano, Demme e Zanoli. Manca anche Insigne per un problema al ginocchio che stamattina non gli ha permesso di allenarsi in gruppo. La buona notizia è che torna Manolas.

Spalletti ha completato la lista chiamando tre ragazzi della primavera: il difensore Benedetto Barba, classe 2003, e gli attaccanti Giuseppe Ambrosino e Antonio Cioffi.

Ambrosino è un attaccante classe 2003 originario di Procida, che sta ben figurando nel campionato Primavera con 5 gol e 3 assist in 9 partite. Ha realizzato anche una doppietta alla Juventus. Cioffi era già stato convocato più volte da Gattuso nella scorsa stagione.