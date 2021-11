Spalletti: «Quello che voi chiamate turn-over ha funzionato»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Legia di Europa League

«La squadra stasera ha fatto una grande prestazione perché ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto come abbiamo etto. Anche se ci siamo complicati la vita, li ho sentiti molto determinati nel voler mettere a posto le cose. Quello che voi chiamate turn-over ha funzionato»

Le sostituzioni sono state importanti

Le reti questa sera, quale più emozionante

«Battere un rigore come lo ha battuto Mertens in quel momento to non era facile. Vedere che Ounas riesce a fare quello che per lui è normale, anche quello è un messaggio importante. Politano è entrato bene ed è stato intelligente. Ho visto una squadra intelligente, come si dice dalle mie parti “da bosco e da riviera”»