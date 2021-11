Spalletti: «Fare fallo nella metà campo avversaria è una nuova tecnica»

In conferenza: «Ci stavano uno due minuti di recupero in più, la battaglia sul tempo effettivo la portiamo avanti da tanto tempo»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa termine della sfida contro l’Hellas Verona

«Il punto ci può stare, ma credo che il Napoli abbia fatto quasi il massimo. Potevamo fare qualcosina di più, ma sapevamo che contro questo Verona per noi sarebbe stato difficile. Magari non dovevamo allungarci così tanto come squadra, consentendo loro di giocare il calcio che vogliono. Credo che abbiamo fatto una buona partita, magari potevamo essere più fortunati»