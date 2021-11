Spalletti: «Dispiace non aver vinto perché erano tornati anche i ragazzi della curva a tifare»

Il tecnico del Napoli ha parlato ancora dell’importanza dei tifosi ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Hellas Verona

Soddisfatto della prestazione della sua squadra, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con l’Hellas Verona. Rammaricato ovviamente per l’1-1, soprattutto per il fatto che è arrivato nello stesso giorno del ritorno delle curve al Maradona, come lui stesso ha sottolineato rispondendo alle domande del post partita

«Poteva andare anche peggio. Perché poi quello che conta nel calcio sono i calciatori, conta l’organizzazione societaria, conta quello che è avere una tifoseria come l’abbiamo noi e dispiace non aver vinto perché erano tornati anche i ragazzi della curva a tifare. Non ci fa piacere perché essendo giocatori tecnici non ci piace quando ci vengono con le mani addosso, ma dobbiamo abituarci»