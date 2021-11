Spalletti: «Abbiamo avuto poco coraggio nel primo tempo, ero arrabbiato»

Su Osimhen: «Ha un occhio gonfio, non vedeva molto bene dopo il colpo. Spero sia solo un colpo».

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Inter

«Lautaro è un giocatore fortissimo, quando gli ho dato spazio ha sempre fatto quel che doveva fare. Sta dimostrando che campione è, perché è un campione. Nel secondo tempo, per qualità, abbiamo fatto meglio e delle scelte più coraggiose. Siamo stati spesso là a cercare soluzioni senza carattere ed intraprendenza nel primo tempo. Poi siamo arrivati spesso tardi…»

È stata una partita di livello.

Come sta Osimhen?

«Giocare diversamente con l’Inter è difficile, devi avere sempre la linea difensiva corta. Devi arrivare con il terzino sul quinto, ma se le distanze si allungano diventa difficile. Dipende tutto però dalla qualità nel possesso palla, se li fai ammucchiare nella loro metà campo diventa difficile per loro guadagnare quello spazio. Poi loro hanno qualità e portano il discorso dove vogliono portarlo»

«Ha un occhio gonfio, non vedeva molto bene dopo il colpo. Spero sia solo un colpo».

Cosa hai detto alla squadra dopo il primo tempo?

Cosa la fa arrabbiare?

«Sono arrabbiato se noi non facciamo le cose che dobbiamo fare. Nel primo tempo ero arrabbiato perché non abbiamo fatto scelte coraggiose. Ci vuole coraggio per giocare contro l’Inter, il Milan e alla ricerca di obiettivi importanti»