Sospiro di sollievo per il Napoli, tutti negativi i nuovi tamponi

Sospiro di sollievo per il Napoli che si prepara a partire per Milano per la sfida al vertice contro l’Inter. Sono arrivati infatti gli esiti del nuovo giro di tamponi effettuato questa mattina ai calciatori dopo la notizia della positività al Covid di Matteo Politano.

C’era apprensione in casa azzurra e paura per l’esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra. Ebbene, sono appena arrivate ulteriori notizie positive in merito a questa situazione. Il club azzurro ha annunciato su Twitter la negatività dell’intera squadra:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.

