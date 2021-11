Sky: Mertens, Ghoulam e Malcuit andranno via a fine stagione

Il club non ha aperto al rinnovo, mentre per Insigne e Ospina c’è la volontà di discuterne. Da febbraio saranno liberi di accordarsi con un’altra squadra

Insigne non è l’unico calciatore del Napoli che arriverà a scadenza di contratto al termine della stagione. Oltre al capitano c’è anche Ospina, con cui si sta discutendo della possibilità di continuare insieme, e altri tre giocatori che secondo Sky Sport non vestiranno la maglia azzurra per la prossima stagione. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale.

Insigne è questione economicamente e sentimentalmente delicata. Nonché complicata. Le parti sono (economicamente) distanti, ma il dialogo continua. Cinque gli azzurri in scadenza. Insigne la necessità, Ospina un discorso che si può aprire. Malcuit, Ghoulam e quasi certamente Mertens, da febbraio liberi di cercarsi un altro futuro.