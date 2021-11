Sky: Manolas tenta il recupero per Napoli – Verona

Il centrale greco è fermo da circa dieci giorni per una lesione muscolare, ma vista la squalifica di Koulibaly proverà ad accelerare i tempi di recupero

Il Napoli sta tentando di recuperare Kostas Manolas per la sfida di domenica al Verona, visto che dovrà già rinunciare a Koulibaly per l’espulsione che il centrale senegalese ha rimediato domenica all’Arechi di Salerno. Non è detto, tuttavia, che il greco possa essere della partita sin dal primo minuto. Lo riferisce Massimo Ugolini, giornalista di Sky.

Manolas, che pare scavalcato nelle gerarchie di Spalletti da Amir Rrahmani, è fermo da circa dieci giorni per una lesione di basso grado al gluteo destro, che si è procurato negli ultimi minuti di Napoli – Legia Varsavia.