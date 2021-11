Sky: Genoa, Ballardini verso l’esonero, al suo posto Shevchenko. Si aspetta la firma 

Il club ha inviato stanotte all’ex ct dell’Ucraina la bozza di contratto: si dovrebbe trattare di un triennale, si pensa ad un progetto di lungo termine

Il Genoa va verso l’esonero di Ballardini. Manca solo l’ufficialità, scrive Gianluca Di Marzio. Il club ha già scelto il sostituto per la panchina, si tratta di Andrij Shevchenko, che, dopo l’esperienza da ct dell’Ucraina, è libero da impegni professionali. Non si tratta di una scelta provvisoria: il Genoa pensa a lui per un progetto di lungo termine.

Ieri sera Di Marzio scriveva che Ballardini non era stato ancora ufficialmente informato della decisione. Stamattina dà le novità:

“Andriy Shevchenko è a un passo dal ritorno in Serie A. L’ex stella del Milan ed ex ct della nazionale ucraina sta trattando con il Genoa che lo ha scelto come sostituto di Ballardini, e le trattative procedono a passo spedito. Nella notte, la nuova proprietà americana del Genoa, la 777 partners, ha inviato all’entourage di Sheva le bozze del contratto che alla fine dovrebbe essere triennale, quindi fino a giugno 2024″.