Show del Manchester City a Old Trafford: United sconfitto a 2-0

La squadra di Guardiola domina in casa dei rivali e chiude la partita già nel primo tempo. La panchina di Solskjaer torna in bilico

Il Manchester City domina a Old Trafford e si aggiudica il derby contro lo United senza problemi. La squadra di Pep Guardiola fa praticamente ciò che vuole, specialmente nel primo tempo: al 7’ si sblocca la gara, quando Bailly devia sfortunatamente nella propria porta un cross di Cancelo. I Citizens continuano a spingere, De Gea tiene in partita lo United con una serie di parate importanti, poi nel recupero si fa sorprendere sul proprio palo sull’intervento di Bernardo Silva per il raddoppio del City. L’unico lampo è una conclusione di Cristiano Ronaldo, neutralizzata da Ederson.

Il resto della ripresa è pura accademia, non funzionano i cambi di Solskjaer per rendere la squadra più offensiva e adesso la panchina torna ad essere in bilico.