Sala: «Se dicessi di no a Inter e Milan farebbero lo stadio altrove e rimarrei con San Siro inutilizzabile»

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha rilasciato un’intervista a Radio Popolare sul nuovo stadio San Siro.

«Da quello che ho capito faranno uno stadio più grande di quello di Torino, che avrà 55-60 mila posti. A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti e ne sto discutendo con le squadre. Quando il Milan ha provato ad aumentare in modo eccessivo i prezzi dei biglietti per la Champions la gente si è ribellata e sono tornati indietro. Io sono più preoccupato del prezzo del biglietto per entrare allo stadio».

Sullo stadio:

«Sono due anni che tengo duro nel rapporto con le squadre e ho ottenuto quello che volevo cioè di ricondurre, fatto unico in Italia, le squadre ai volumi del Pgt. Non è sufficiente? Devo dire alle squadre di non farlo? Per loro l’impianto è prioritario e andrebbero a farlo per esempio nelle aree della Città della Salute di Sesto San Giovanni, mentre io rimarrei con San Siro inutilizzabile dai costi di gestione annuali a 10 milioni di euro. Da un punto di vista ambientale avremmo fatto peggio».