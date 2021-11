Repubblica: il Chelsea ha schiantato la Juve in ogni fondamentale, Allegri ha esaurito presto le imprecazioni

Su La Repubblica, Emanuele Gamba commenta la sconfitta della Juve in Champions, da parte del Chelsea. Una sconfitta schiacciante.

“Il Chelsea ha avuto più tecnica, più fisico, più velocità, più varianti di gioco: ha schiantato la Juve in ogni fondamentale ed era interessante vedere le reazioni in panchina di Tuchel e Allegri: il tedesco è rimasto quasi sempre seduto, alzandosi soltanto per ordinare ai suoi di rimanere avanzati, mentre il livornese ha esaurito presto le imprecazioni (voleva un palleggio più ordinato e un occhio svelto nell’inquadrare le situazioni) e poi si è rassegnato a scuotere la testa e a scambiare considerazioni presumibilmente amare con il suo vice Landucci”.