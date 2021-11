Puzone: «La mia non era un’accusa a Maradona. Le mie colpe sono solo le mie. Sarà sempre il mio migliore amico»

L’ex compagno di Diego risponde alle polemiche dopo l’intervista al Fatto: «I giornalisti hanno estrapolato una frase da un concetto molto più ampio. Maradona non era umano come me»

«Maradona è stato bello e caro, ma mi ha rovinato la vita. Maradona è Maradona, io sono Puzone, non sono lui che è in grado di coprire tutti gli sbagli che ha fatto».

Si era espresso così, in un’intervista al Fatto Quotidiano di qualche giorno fa , Pietro Puzone, compagno di Diego Armando Maradona nel Napoli del primo scudetto. Com’era prevedibile, dopo queste parole Puzone è stato travolto dalle polemiche. Alle quali ha voluto rispondere con un comunicato che pubblichiamo di seguito:

«Io a Diego non posso che dare meriti, quelli dei momenti più spensierati della mia vita. L’incontro con lui per me è stato il più grande regalo».

Pietro Puzone vuole puntualizzare il concetto. Negli ultimi giorni è al centro di polemiche feroci, sorte per alcune sue dichiarazioni sull’amico mai dimenticato Diego Armando Maradona.

Puzone è protagonista di “Senza Diego”, documentario disponibile su Fq Extra de Il Fatto Quotidiano. Nel film, che ripercorre la caduta e la rinascita dell’ex ala destra di Napoli e Catania, Pietro parla dell’amicizia con Diego, ma non solo. Il documentario di Pietro racconta la periferia, la violenza e la spensieratezza degli anni ’80, ma durante le riprese del documentario, iniziate nel luglio del 2020, giunge inaspettata la morte del campionissimo argentino. Pietro piomba nei ricordi, nelle bravate, nei viaggi e nelle speranze costruite col Diez.

Pietro ha vissuto momenti complicati e “Senza Diego” è una lunga confessione, senza filtri, con gli imprevisti di una vita che ti sfianca, il peso dei successi e dei fallimenti.

«I giornalisti hanno estrapolato una frase da un concetto molto più ampio, un ragionamento che esprimevo durante un mio viaggio a Roma per le riprese del documentario. Maradona era Maradona, io no, io ero Puzone e forse a volte l’ho inseguito, non seguito, ma lui non era umano come me. Le mie colpe sono solo mie. Mai nella vita ho accusato Diego, che resterà per sempre il mio migliore amico e la persona che più mi ha fatto sognare in vita mia. Con il documentario voglio sì raccontare e mostrare i miei sbagli, ma desidero anche mostrare come se ne possa uscire da alcuni tunnel. La morte di Diego mi ha fatto male e spero non si speculi più sulle mie frasi, perché con lui ho passato momenti bellissimi».

“Senza Diego” è un documentario di Lorenzo Giroffi disponibile in quattro puntate per Fq Extra. Un lavoro durato due anni, che inaspettatamente ha testimoniato anche la morte del più grande amico di Puzone, ma che appunto racconta tanto altro.