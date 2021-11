Pogba fermo due mesi per strappo al quadricipite (VIDEO dell’infortunio)

Pogba starà fermo due mesi a causa dello strappo al quadricipite della gamba destra, infortunio che ha subito nel corso dell’allenamento con la Nazionale francese. L’Equipe scrive che il calciatore del Manchester United dovrebbe restare fermo per otto settimane. Quindi ovviamente non giocherà nei due incontri della Francia contro il Kazakhistan e la Finlandia. Al suo posto è stato convocato il romanista Veretout. Soprattutto, è una dura perdita per lo United di Solskjaer.