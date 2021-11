Papin: «Se danno il Pallone d’Oro a Messi svalutano il premio. Lo darei a Jorginho»

Jean-Pierre Papin l’ha vinto il Pallone d’Oro. Nel 1991. E dice che se quest’anno lo assegnano a Messi, come pare ormai evidente a tutti, il premio non avrà più molta importanza, Sarà svalutato.

L’ex attaccante francese ha detto a Le Parisien, che è un magnifico trofeo che dovrebbe premiare il miglior calciatore dell’anno. Mentre parliamo al telefono, ho il mio davanti. È sul tavolo del mio salotto. L’ho messo lì perché voglio vederlo sempre. Non avrei mai immaginato di avere questo trofeo. E vederlo ogni giorno mi riporta alla mente bei ricordi”.

Papin dice che dovrebbe vincerlo Jorginho, per i titoli, o per altri meriti Lewandowski:

“Se si sceglie di puntare sui titoli, ovviamente, è difficile non darlo a lui, campione d’Europa con il Chelsea e con l’Italia, ma se si prendono in considerazione tutti i criteri, il mio preferito è Lewandowski. I giocatori più meritevoli dell’anno sono loro. Se la decisione viene presa da una sintesi di titoli, immagine e altro, dovrebbe essere Jorginho, poi Lewandowski e Benzema. Messi non gioca da cinque mesi! Non capisco. Aggiungiamo Cristiano Ronaldo a quella lista, allora. Da quando ha vinto la Copa América, cosa ha fatto Messi a Parigi? Ha segnato un gol in campionato, 3 in Champions… Non ho niente contro Messi, certo, è uno dei migliori giocatori della storia ma quest’anno non se lo merita. Scegliere Messi quest’anno svaluterebbe il Pallone d’Oro”.