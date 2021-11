Il Napoli: Osimhen, prognosi di 90 giorni

Il Napoli ha diffuso un comunicato stampa per aggiornare sull’intervento di Victor Osimhen. Perfettamente riuscita l’operazione, che il club descrive nel dettaglio. Nel testo si parla di una prognosi di 90 giorni. Da capire se – con l’ausilio di una maschera protettiva – si riuscirà ad anticipare il rientro dell’attaccante nigeriano.

Osimhen è stato operato questa mattina dal Prof. Tartaro, coadiuvato dal dott. Mario Santagata ed alla presenza del dott. Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica.

La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio.

Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno.

La prognosi è stimata in circa 90 giorni.