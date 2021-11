Nicola Rizzoli sarà il nuovo capo degli arbitri in Ucraina

Lo riporta Sky Sport: affiancherà Luciano Luci che guida il settore arbitrale ucraino da un decennio. Dovrà migliorare l’utilizzo del VAR

Nuova esperienza per Nicola Rizzoli, che dopo aver guidato gli arbitri di Serie A per quattro anni da designatore, ricoprirà lo stesso ruolo in Ucraina stando a quanto riporta Sky Sport. Affiancherà un altro ex direttore di gara, Luciano Luci, che è a capo del settore arbitrale ucraino da un decennio.

Rizzoli avrà principalmente il compito di sviluppare e migliorare il VAR e la formazione e la crescita di tutto il movimento arbitrale.