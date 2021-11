Neanche Vlahovic può nulla contro l’autolesionismo della Fiorentina

La squadra di Italiano si è fatta rimontare nel finale con due gol in tre minuti. Il vantaggio di Vlahovic su assist dell’intramontabile Callejon

La Fiorentina di Italiano è riuscita nell’impresa di perdere una partita che era ormai vinta. Anche perché avere in squadra il capocannoniere del campionato fa differenza. O meglio, dovrebbe farla. Vlahovic ha portato in vantaggio i viola sul campo dell’Empoli. Al 57esimo la rete del centravanti che ha recuperato palla a tre quarti campo, ha allargato per Callejon – ancora oggi tra i calciatori più intelligenti del campionato – che gliel’ha rimandata in area comodo comoda per essere adagiata in rete.

Partita in banca ma la Fiorentina è riuscita nell’impresa di farsi segnare due gol in tre minuti. Uno da Bandinelli e l’altro da Pinamonti: all’87esimo e all’89esimo. E l’Empoli ha vinto 2-1. Senza le basi, perdi anche col capocannoniere.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News