Napoli-Lazio, Sarri non parla in conferenza stampa. Lo sostituisce Cataldi

Quando la Lazio gioca di giovedì in Europa poi il tecnico non parla a Formello di sabato. Sarà un’altra protesta sindacale per ridare al calcio la settimana tipo

Alle 14:00 anche la Lazio presenterà la sfida al Napoli di domani sera, ma in conferenza stampa – così annuncia il club – ci sarà il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi e non Maurizio Sarri. Una scelta singolare.

Pare che non sia la prima volta, comunque: quando la Lazio gioca in Europa League di giovedì poi il tecnico di Figline non si concede alla stampa di sabato. Sarà un’altra protesta sindacale per ridare al calcio la «settimana tipo». Più di due volte in sette giorni non si parla.

🎙 Domani, sabato 27 novembre, @CataldiDanilo interverrà in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello alle ore 14:00! pic.twitter.com/NfjEAMRaTQ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 26, 2021