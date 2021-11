Napoli-Lazio, formazioni: Lobotka perno di centrocampo, giocano Lozano e Mertens

Nessuna novità nell’undici iniziale che affronterà la Lazio. Zielinski e Fabian in mediana, Ospina in porta.

Lobotka al posto di Anguissa. Spalletti ha scelto la formazione anti-Lazio. Tutto come previsto, compreso il perno di centrocampo che giocherà in mediana con Fabian e Zielinski. Lobotka quindi preferito a Demme che è stato fermo perché colpito dal Covid. Davanti il trio sarà lozano Mertens Insigne. In porta Ospina.

Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.

La Lazio di Sarri giocherà con Reina, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson Immobile e Pedro