Milano Finanza: troppi problemi tecnici, Tim vuole chiedere a Dazn uno sconto sul contratto

Ieri se ne è parlato in una riunione interna a Tim. Oggi la tcl paga 350 milioni a Dazn, ma non ritiene che il servizio li valga

Milano Finanza scrive della possibilità che Tim chieda a Dazn uno sconto rispetto a quanto pattuito per il contratto sui diritti tv Serie A. Ieri si sono riuniti il Comitato nomine, il Comitato rischi e il collegio sindacale di Tim e sul tavolo è finito il contratto con Dazn. L’accordo prevedeva che Tim pagasse 350 milioni a Dazn per poter inserire la app e i relativi diritti sulle partite di Serie A su Tim Vision.

“Oggi l’azienda tcl non ritiene che il servizio per cui paga, offerto da Dazn, valga la cifra pattuita e salvo sorprese chiederà una revisione del contratto, banalmente chiedendo di abbassare la cifra pattuita fino a che alcuni problemi non saranno risolti. Di quali problemi si tratta: qualità tecnica e tutela dei diritti”.