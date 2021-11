Messaggero: Mou è ancora special? Si è incartato, non ritrova il tocco e non ha una squadra per lui

Il Messaggero dedica una pagina a José Mourinho. La domanda che si pone è: è ancora Special?

La Roma risente degli errori arbitrali ma è calato proprio il gioco, così come i giocatori e “il tecnico si dibatte in una coperta sempre più corta”.

Mou non riesce ad invertire la rotta.

“furente col mondo, stizzito con i giocatori in pubblico dopo le urla in privato in queste settimane, che non hanno sortito effetti (altra inquietudine)”.

“Ancora pesante la manovra negli ultimi 30 metri, niente schemi risolutivi e pianificati”.

“La squadra gli sfugge. Ora cerca soluzioni in affanno e in confusione, riabilita gli ex epurati ma alla rinfusa, forse li ha puniti troppo, ottiene più che altro reazioni d’orgoglio nei secondi tempi, ha attaccanti spenti. Non ritrova il tocco perché pizzica corde sbagliate o nei punti sbagliati, del resto non ha una squadra per lui: poco fisica dalla cintola in giù e con troppi che portano palla dalla cintola in su, il contrario delle sue idee”.