Mazraoui: «La tentazione di provare qualcosa di nuovo c’è, l’ho fatto presente all’Ajax»

Mazraoui, terzino destro marocchino in forza all’Ajax, oggetto del desiderio del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ad alcuni media olandesi.

Stiamo negoziando il contratto in questo momento. Bisogna vedere come andrà a finire, chiaro che più tempo passa e più sarà difficile trovare un accordo. Sono aperto a rinnovare il contratto, l’ho detto anche al direttore sportivo ma questo non basta. Sono qui da tantissimi anni, ora ne ho 23 e la tentazione di fare qualcosa di nuovo c’è. Ho fatto tutto presente in modo onesto alla società.