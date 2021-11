Maxi-rissa durante una partita, calciatori 12enni rompono una costola ad un dirigente (VIDEO)

E’ accaduto lunedì nel Torinese. Si sfidavano una squadra locale ed una formazione parigina. Il pestaggio violento con calci e pugni è stato opera dei baby calciatori francesi

Qualche giorno fa, durante il torneo internazionale giovanile di «Halloween» a Riva di Chieri, nel Torinese, una partita di calcio tra esordienti si è trasformata in una furiosa rissa in cui, a picchiare, erano soprattutto ragazzini 12enni. E’ accaduto durante la partita di calcio della categoria Esordienti classe 2009 tra il Salice Fossano (Cuneo) e l’Us Alfortville (club dei dintorni di Parigi). Dopo un contrasto di gioco gli animi si sono scaldati, ne è nato un parapiglia incontrollabile. Per salvaguardare i suoi giocatori, un dirigente della società fossanese, Riccardo Allocco, è sceso in campo, ma è stato proprio lui ad avere la peggio: picchiato brutalmente dai giocatori avversari, è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso, dove gli è stata diagnosticata la frattura di una costola, con 28 giorni di prognosi. Oggi Repubblica Torino lo intervista.

«L’amarezza più grande è che siano stati dei ragazzini a comportarsi in quel modo. La giornata era già partita male con una lunga attesa sotto la pioggia perché la struttura non aveva un riparo adeguato, i ragazzi però avevano voglia di giocare e così siamo rimasti. È stata una partita tesa, con tanti falli, ma questo non c’entra con quello che è successo dopo».

Dopo venti minuti dall’inizio della partita un fallo ai danni di un ragazzo della Salice interrompe l’azione.

«I ragazzi hanno cominciato a discutere, sono volati alcuni spintoni: io, il mister e l’altro collega dello staff siamo entrati in campo per calmare gli animi. In realtà i giocatori si sono rasserenati subito. Ma mi sono accorto che a pochi metri da me Sandro, l’allenatore, è stato scaraventato a terra dal mister della squadra francese, così ho cercato di tirarlo via da quella situazione. Non so se sono caduto o se sono stato trascinato a terra anch’io ma mi sono ritrovato sull’erba: prima mi ha colpito un adulto, poi i ragazzini della squadra avversaria hanno cominciato a tirarmi calci».

Un colpo più forte degli altri, inferto con i tacchetti delle scarpe da calcio, lo ha preso alla schiena fratturandogli una costola.

La partita è stata ovviamente interrotta e il torneo annullato. Ora la Federazione Calcio sta aspettando una relazione

dei fatti dagli organizzatori del torneo, poi deciderà quali provvedimenti prendere. La scena è stata ripresa dagli spalti, il video è diventato virale.

Prova a sedare una rissa in campo tra 12enni, i giocatori della banlieue parigina rompono due costole al dirigente avversario – Il video – Open

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il direttore sportivo della Salice, Danilo Toti, commenta:

«L’episodio ci lascia molto amareggiati. Noi insegniamo ai nostri ragazzi a non reagire alle provocazioni, parliamo di rispetto e lealtà. I nostri ragazzi, come si vede dal video, sono usciti dal campo. Se fossi stato il dirigente di una squadra che aveva commesso un’azione simile mi sarei dimesso subito, perché sarebbe stato il fallimento del mio ruolo educativo».