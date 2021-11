Le password più usate dagli italiani nel 2021? Juventus e Napoli

Si evince dalla ricerca NordPass effettuata su 40 Terabyte di dati in 50 Paesi. In Italia, al primo posto, c’è una password disarmante: 123456.

Tutti noi siamo stati almeno una volta alla ricerca della password perfetta, composta da caratteri alfanumerici e speciali, inattaccabile. Non tutti però si impegnano a cercarne una che nessun altro riesca a indovinare. Le scelte degli italiani sono molto più banali di quanto si possa pensare. Lo dimostra una ricerca effettuata da NordPass su 4 Terabyte di dati in 50 Paesi diversi. Nella top ten italiana delle password più usate nel 2021 ci sono i nomi di Juventus e Napoli. Per la precisione, la Juventus si classifica sesta e il Napoli decimo. Ma la password più usata dagli italiani è ancora più semplice: 123456. Lo riporta Sportmediaset.