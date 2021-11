Laporta gioca coi sentimenti: «Non escludo il ritorno al Barca di Messi e Iniesta»

Il presidente alla presentazione di Dani Alves: “Nella vita non si sa mai, è successo con Dani. Hanno fatto grande questo club”

La presentazione di Dani Alves è un innesco nostalgico, per l’ambiente Barcellona. Il secondo in un paio di settimane dopo il ritorno in pachina di Xavi. Il presidente Laporta si fa prendere evidentemente dalla suggestione romantica e spara:

“Non escludo un ritorno di Messi e Iniesta”.

Come è successo con Xavi, più di 10.000 tifosi si sono radunati al Camp Nou e il presidente ha cantato l’inno del club con Dani Alves. Poi in conferenza stampa ha detto:

“È il giocatore con più titoli nella nostra storia. Mi ha detto che voleva tornare e aiutare la squadra che si stava formando. Fisicamente sta bene. È una persona a cui piace competere e che lo trasmette alla squadra”.

“Non lo escludo che tornino anche Messi e Iniesta. È successo con Dani. E lo voglio ringraziare perché ha visto la situazione del club e vuole venire in aiuto. Lo ringrazio anche per lo sforzo economico. Sono persone che hanno fatto grande questo club. Messi e Iniesta sono spettacolari, non posso prevedere il futuro, stanno ancora giocando, ma hanno fatto il club grande, li teniamo sempre a mente, anche se ora hanno un contratto con altri club e bisogna rispettarlo, ma nella vita non si sa mai”.