Messi: «Nessuno mi ha chiesto di restare al Barca gratis, Laporta mi ha addossato le sue responsabilità»

Leo Messi smentisce Laporta, E due mesi il suo addio al Barcellona torna sul trauma d’una storia finita così così e sulle parole del presidente blaugrana (“speravo che restasse gratis”). Lo fa in un’intervista al quotidiano catalano Sport:

“La verità è che ho fatto di tutto per restare, mai in nessun momento mi è stato chiesto di giocare gratis. Mi è stato chiesto di tagliare il mio stipendio del cinquanta per cento e l’ho fatto senza alcun problema. Eravamo in grado di aiutare di più il club. Il desiderio mio e della mia famiglia era di rimanere a Barcellona. Nessuno mi ha chiesto di giocare gratis ma allo stesso tempo mi sembra che le parole dette dal presidente siano fuori luogo. Mi hanno ferito perché penso che non c’è bisogno che lo dica, è come toglierti la palla di dosso e non assumertene le conseguenze, o farsi carico delle cose. Questo genera un tipo di dubbio che penso di non meritare”.