L’agente di Insigne: «Il Napoli gli ha offerto la metà di ciò che guadagna oggi. È rimasto spiazzato»

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato un’intervista al Roma in cui parla del rinnovo del capitano del Napoli.

Dichiara che Insigne «è rimasto spiazzato» visto che di solito i rinnovi si fanno al rialzo. Ed aggiunge:

«Certo. Siamo sempre in contatto con De Laurentiis. C’è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata».

Pisacane dice di aspettarsi un passo avanti da parte del club.

Smentisce di essere andato negli Stati Uniti per trovare una futura collocazione a Insigne.

«Si sparano notizie solo per vendere giornali e avere like. Io ero in Sudamerica per questioni mie di lavoro e non in America».