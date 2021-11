L’Agcom avvia un procedimento per obbligare Dazn a risolvere i disservizi o dovrà indennizzare gli utenti

Ad ottobre l’Agcom si è attivata sulla questione Dazn: ha intimato all’emittente di fornire un servizio clienti efficace ed efficiente «che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica» e di «di adottare ogni accorgimento di natura tecnica funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma». Era inizio ottobre, e l’Agcom dava a Dazn 30 giorni per trasmettere una relazione dettagliata su entrambi i punti.

Ora l’Autorità ha fatto un passo ulteriore, racconta il Domani.

“Non è finita perché Agcom ha avviato ora anche una procedura per definire per la prima volta gli indennizzi agli utenti in caso di disservizio. Nell’allegato alla delibera, l’Autorità propone come indennizzo un “importo pari al 25 per cento dell’abbonamento mensile dell’utente, al netto di eventuali sconti o promozioni. Il massimo indennizzo a cui può aver diritto un utente in un mese è pari al 100 per cento dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni. Non è possibile ottenere più di un indennizzo a settimana””.