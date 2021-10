L’Agcom avvisa Dazn: rispetti gli utenti, fornisca una relazione sui disservizi

L’Autorità ordina anche di implementare un servizio di assistenza clienti che preveda un contatto diretto con una persona fisica. Partita l’istruttoria per gli ascolti

L’Agcom a tutela degli utenti di Dazn. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha adottato un ordine nei confronti di Dazn, dopo aver evidenziato

“nella fornitura del servizio, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente a tutela degli utenti di Dazn, essendo allo stato insufficienti le iniziative volontarie poste in essere dalla società”.

L’Agcom ordina a Dazn di

“adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in live streaming ed implementando al contempo un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica”.

L’Agcom ha dato a Dazn 30 giorni per produrre una relazione dettagliata contenente l’indicazione delle precauzioni adottate ed ha anche avviato un

“procedimento per definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite di campionato di calcio da parte della società Dazn, nonché le soglie ed i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti”.