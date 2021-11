La UEFA esalta Mertens: «137 in azzurro, 103 in Serie A»

Sui social è un tripudio d’elogi per il belga che ha battuto un altro record. Il Napoli: «Greatness can be ever greater»

Tripudio di elogi per Dries Mertens che pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ha realizzato ieri il gol – bellissimo, peraltro – che ha rimesso il Napoli in partita e che gli ha permesso di superare anche Vojak e di diventare il marcatore più prolifico dei partenopei anche in Serie A. Il belga era già il miglior goleador considerando tutte le competizioni.

La UEFA gli ha dedicato un tweet stamattina: «Dries Mertens, miglior marcatore della storia e miglior marcatore dei partenopei in Serie A».

1⃣3⃣7⃣⚽☑

1⃣0⃣3⃣🅰☑ 🔵🔵 Dries Mertens, miglior marcatore nella storia dell’@sscnapoli e, da ieri, miglior marcatore dei Partenopei in Serie A 👏#UEL pic.twitter.com/78HZPlLnXj — La UEFA (@UEFAcom_it) November 22, 2021

Anche la Lega Serie A non s’è certo risparmiata: «Come te nessuno mai»

In mattinata, infine, il post del Napoli: «Greatness can be ever greater»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)