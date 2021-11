La Stampa: la Juve è passata da Pirlo, Pogba e Pjanic, a McKennie imprescindibile

È arrivata quarta fortunosamente e non ha più Ronaldo. Locatelli arriva dal Sassuolo. Non ha un bomber di peso dopo aver avvicendato Tevez, Higuain e CR7.

Per il mondo Juve dopo la sconfitta per 4-0 in casa del Chelsea è il momento dell’amara presa di coscienza. Come conferma l’analisi di Antonio Barillà su La Stampa:

In Italia, al netto di scivoloni imperdonabili, la Juventus non è più padrona ma può far sentire comunque la sua voce, all’estero anni di mercato incomprensibile hanno scavato un canyon rispetto ai grandi club. Da tempo non balenava una differenza tecnica così netta, ma questa squadra, non dimentichiamolo, è arrivata quarta fortunosamente e non ha più Ronaldo.

Il centrocampo dopo i bagliori di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, Khedira, Matuidi, Pjanic è costretto a eleggere McKennie imprescindibile e chiedere un salto di qualità a Locatelli che è bravissimo, ma arriva dal Sassuolo e avrebbe bisogno lui di una guida.

La difesa cui il top player De Ligt non basta per il futuro ha sacrificato per 18 milioni Romero, valutato 50 dopo una stagione.

L’attacco non ha un bomber di peso dopo aver avvicendato Tevez, Higuain e CR7.