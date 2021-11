La Stampa: il mondo del calcio trema, possibili illeciti sportivi per tutta la Serie A, non solo per la Juve 

L’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus ha restituito ai pm la fotografia di un calcio malato, scrive La Stampa. Gli illeciti sportivi riguardano altri club oltre a quello bianconero. Il mondo del calcio trema, titola così il quotidiano torinese.

“Sono anche stati l’occasione per fotografare un sistema calcio «malato» in cui molte cose non funzionano (nella migliore delle ipotesi) e nella più realistica costituiscono dei possibili illeciti sportivi, così come emerso da più fonti. Numerosi, si apprende da ambienti della Procura. Che non sono penalmente rilevanti, ma che investono tutto il mondo del pallone e non solo la società bianconera il cui iter di contestazioni penali seguirà il suo corso. Traduzione? Il mondo del calcio trema“.