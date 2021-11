Inter-Napoli, la moviola: ottimo Valeri ma non vede il mani di Koulibaly

Direzione molto convincente, cartellini mostrati in modo coerente. Sul fallo da rigore del senegalese però lo salva Aureliano al VAR

Tanti incroci pericolosi, nella 13^ giornata, e Rocchi opta l’esperienza di Paolo Valeri per Inter-Napoli. Scelta che si è rivelata davvero azzeccata: il direttore di gara romano non perde mai il controllo della partita, sceglie una linea e la mantiene con coerenza quando distribuisce i provvedimenti disciplinari. L’unico neo è non aver chiamato in presa diretta il tocco col braccio di Koulibaly che ha portato al calcio di rigore per i nerazzurri; puntuale però la segnalazione di Aureliano.

Qualche leggera protesta dell’Inter sul vantaggio del Napoli al 17’: contestato il contrasto fra Zielinski e Barella, che poi porta alla rete del polacco nello sviluppo dell’azione. L’intervento del centrocampista azzurro è pulito sul pallone e il contatto è nella norma: gol valido. Al 23’ la piccola macchia nella serata di Valeri: Barella gira a centro area, Koulibaly tocca col braccio ma l’arbitro dalla sua prospettiva non vede l’apertura del destro e nemmeno l’irregolarità. Aureliano non attende nemmeno la fine dell’azione per richiamare il collega alla on-field review, in pochi istanti Valeri risolve giustamente concedendo il rigore e ammonendo il difensore senegalese vista la pericolosità dell’azione.

Giusti gli altri cartellini gialli mostrati a Osimhen, Rrahmani, Calhanoglu, Vidal, Handanovic e Dzeko (che rischia anche il secondo nel finale). Ottima la quantificazione del recupero nel secondo tempo: otto minuti in virtù delle lunghe interruzioni per gli infortuni alla testa negli scontri Osimhen-Skriniar e Dzeko-Ospina.