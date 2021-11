La Germania si indigna per i 50.000 allo stadio di Colonia: “Siamo lo Stato di Assurdistan”

Sulla Faz: impazza una nuova ondata di contagi, “ma il calcio va avanti come se niente fosse. Nessuno se ne importa”

Solo nello Stato di Assurdistan poteva succede di vedere 50.000 spettatori assiepati, uno di fianco all’altro, mentre impazza l’ennesima ondata di Coronavirus. La scena allo stadio di Colonia ha indignato la Germania. E la Faz pubblica un editoriale molto critico con le discrepanze evidenti: il calcio è sempre veicolo di contrasto sulla questione pandemia. In Germania sono due anni che lo ripetono. Per cui, sì: Stato di Assurdistan, scrivono.

“Il Robert Koch Institute (RKI) ha classificato lo sviluppo della pandemia come “preoccupante” nel suo rapporto settimanale. Oltre all’aumento delle malattie gravi e dei decessi, l’istituto teme anche il superamento della capacità di trattamento intensivo disponibile, scrive il giornale tedesco. “L’RKI ha quindi consigliato “urgentemente” che gli eventi più grandi dovrebbero essere cancellati o evitati se possibile. È stato più di due settimane fa. Chiunque non abbia chiuso gli occhi e le orecchie per l’escalation della situazione da allora ha scosso la testa incredulo guardando il derby tra Colonia e Mönchengladbach”.

50.000 persone e pochissime mascherine. “Che è successo? Niente. E chi è sorpreso? Nessuno. Interrompere il gioco? Ma manco per idea”.

Per la Faz si tratta di “un’ulteriore prova dei tanti fallimenti della politica tedesca sul coronavirus nelle ultime settimane”.

