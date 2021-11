Italia-Svizzera, Galeazzi sul maxischermo dell’Olimpico

L’iconico giornalista italiano sarà ricordato stasera all’Olimpico prima della partita. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport. Il cordoglio di Mancini: «Speciale come inviato e come uomo»

Giampiero Galeazzi sarà ricordato stasera allo stadio Olimpico, prima di Italia-Svizzera. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport, che riferisce ulteriori dettagli dell’iniziativa: l’immagine dell’iconico volto del giornalista italiano verrà proiettata sul maxischermo dello stadio. Verrà letto anche un annuncio.

Al lutto stanno partecipando commossi tantissimi sportivi del nostro Paese. Non ultimo il ct Roberto Mancini, che l’ha ricordato sui social: «sei stato speciale come inviato e come uomo».

Ciao Giampiero, sei stato speciale sia come inviato che come uomo 🙏 pic.twitter.com/E48x8pqCmf — Roberto Mancini (@robymancio) November 12, 2021