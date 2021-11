Inzaghi: «Fortunati ad avere questa classe arbitrale, giocherà Ranocchia»

Conferenza stampa di Simone Inzaghi alla viglia di Inter-Napoli. Innanzitutto il punto sugli infortunati.

“Abbiamo perso De Vrij e Sanchez, ora pensiamo al Napoli sapendo che mercoledì avremo un’altra partita molto importante per noi (contro lo Shakhtar in Champions). Domani con ogni probabilità giocherà Ranocchia”.

Le polemiche arbitrali

“Noi siamo fortunati ad avere questa classe arbitrale. Un errore può capitare, come capita ai giocatori, ma ho giocato molto in Europa e devo dire che in Italia con gli arbitri siamo fortunati”.