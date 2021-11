Inter, per De Vrij nessuno stiramento, ma salterà il Napoli

Il difensore è stato sottoposto a nuovi esami: risentimento agli adduttori. Stop di almeno due settimane

Stefan De Vrij non giocherà contro il Napoli nell’importante scontro diretto in programma domenica prossima. Gli esami a cui il difensore dell’Inter è stato sottoposto oggi hanno evidenziato un risentimento agli adduttori che lo costringerà a restare lontano dai campi per almeno un paio di settimane. Nessuno stiramento, dunque, come si ipotizzava in un primo momento, ma comunque dovrà saltare la sfida di campionato di domenica.



Inzaghi dovrà sostituirlo in qualche modo.