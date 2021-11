Il sindaco di Bergamo Gori contro gli ultras: “Non è tifo, è delinquenza”

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia Dire a proposito degli episodi di violenza compiuti da alcuni ultras dell’Atalanta contro dei tifosi del Manchester United.

Non è tifo, è delinquenza. Un’aggressione a freddo, con bastoni e a viso coperto non è qualificabile in altro modo. Chi lo ha compiuto anche se si qualifica come ultrà, dev’essere escluso e isolato dalla comunità dei sostenitori dell’Atalanta.

A Manchester i nostri tifosi non hanno corso rischi anche passeggiando per le vie della città con i colori nerazzurri in evidenza sulle loro sciarpe. E l’Atalanta è in Europa ormai da qualche stagione ma una piccola frangia del tifo ultrà, che nella sua larga maggioranza ha dato tante prove di maturità negli ultimi anni, non è degna dei risultati della nostra squadra.

Mi auguro che anche gli altri siano identificati e puniti, mi appello alla responsabilità di tutti i tifosi veri e perbene affinché la gara di stasera sia solo un grande momento di sport, per l’Atalanta e per la nostra città.