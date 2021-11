Il Corsport: in estate nacque l’idea Insigne per l’Inter: sei milioni per quattro anni

“A Castel di Sangro s’avvertiva un pizzico di freddezza e lo scugnizzo e De Laurentiis non avevano molto da dirsi”

Il futuro di Insigne. Resterà a Napoli o andrà via? C’è l’Inter, ieri Marotta ha detto: «Credo proprio che a gennaio non faremo cambiamenti in organico, anche se l’attività di monitoraggio è già in atto per quanto riguarda la programmazione futura». Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, oggi scrive.

Nel ritiro di Castel di Sangro s’avvertiva un pizzico di freddezza e lo scugnizzo e De Laurentiis non avevano molto da dirsi. Però fu sempre in quell’istante che Marotta cominciò ad avvicinare Vincenzo Pisacane, il manager di Insigne, decodificando il futuro: a gennaio, quando sarà possibile trattare avvisando il Napoli con una semplice pec, si può discutere d’un quadriennale (di sei milioni), con un bonus alla firma di sette e dentro anche i diritti d’immagine. Magari è cambiato tutto o proprio niente, ma quando Marotta «sussurra» che «l’attività di monitoraggio è già in atto per quanto riguarda la programmazione futura» è chiaro che comincia ad agitarsi l’etere ma anche un po’ le acque attorno al Napoli non restano poi così placide.