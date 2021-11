Il Corsera: è tornato il vecchio Mourinho col suo “noi contro il mondo”

Il Corriere della Sera scrive di Mourinho e della Roma, della crescente aggressività del portoghese nelle ultime dichiarazioni. Ieri ha litigato con un giornalista.

I nostalgici del vecchio Mou, quello che sentiva sempre il rumore dei nemici, possono tranquillizzarsi. Non è vero che si è imborghesito, diventando affabile, così come non è vero che è ormai «bollito» anche se prendere otto gol in due partite dal Bodo Glimt, arbitri o non arbitri, freddo o non freddo, è qualcosa di inspiegabile anche per lui.

Lo Special One sta ricreando, pezzo per pezzo, uno dei suoi cavalli di battaglia: noi contro il mondo. Ce l’ha con gli arbitri, con il terreno di gioco dell’Olimpico, con una stampa locale per lui troppo critica e a volte anche con i suoi giocatori.