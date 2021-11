Mourinho sbotta in conferenza: «Se fai queste domande credo tu faccia finta di non essere intelligente» (VIDEO)

Il tecnico risponde ad uno dei giornalisti presenti, che gli aveva chiesto se avrebbe cambiato qualcosa nei suoi gesti o dichiarazioni a sei mesi dalla firma

L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia.

Pellegrini ci sarà? Conferma che Calafiori è infortunato?

«Sapete tutto, perché chiedere? Calafiori è infortunato e Pellegrini si è allenato lo sapete».

Al netto degli episodi delle ultime settimane, è soddisfatto del gioco della Roma? In attacco si fa molto lavoro ma arrivano pochi gol.

«Se si paragonano i gol alle occasioni create ovviamente c’è una contraddizione, ci sono squadre che creando pochissimo fanno un gol ogni opportunità che hanno, in questo momento noi facciamo fatica non nella costruzione ma nel tradurre in gol tutte le possibilità che creiamo ma sarebbe più preoccupante se non ne creassimo nessuna o se non avessimo il domino della partita. In qualche partita le cose saranno diverse e se segniamo tutto quello che costruiamo magari un giorno avremo un risultato buono, ci vuole un po’ di pazienza, tranquillità».

Un giudizio su Zanetti:

«Non lo conosco personalmente, abbiamo giocato contro tanti anni fa ma io come allenatore e lui come giocatore, il Venezia gioca bene, vuole giocare e ha dei principi, vuole costruire, è pericolosa in attacco e ha gioco di contropiede, diretto, è una squadra con potenzialità, sarà una gara difficile per noi».

Assente Calafiori, come riorganizza la difesa? Con Cristante centrale o Kumbulla?

«Abbiamo tre opzioni. Cristante, Kumbulla e Ibanez. Mancini gioca sicuramente. Non c’è Vina non c’è Calafiori ma magari mi decido a giocare con Ibanez centrale. Di Cristante sono contento, ha fatto una partita in cui ci ha dato quello di cui avevamo bisogno, è bravo in costruzione, giocare centrale è anche più facile per uno come lui, non abbiamo avuto problemi difensivi. Per le squadre che hanno rose con due bravi in ogni posizione è facile, in una rosa come la nostra con dei problemi abbiamo bisogno di adattarci, ma anche senza tre terzini sinistri, compreso Spinazzola, sono fiducioso che possiamo trovare un equilibrio per costruire la squadra per domani».

Ancora sul Venezia: domani avrete più facilità a trovare profondità? Può essere la partita di Abraham?

«Non so se è più facile trovare profondità, loro sono equilibrati, è difficile trovargli punti deboli, secondo me faranno un campionato senza problemi per rimanere dove vogliono restare, in Serie A con tranquillità, non è facile trovare punti deboli. Abraham? Gli unici che hanno segnato un numero di gol equilibrati con la loro posizione e il gioco sono Ibanez, Pellegrini, El Shaarawy, che senza giocare sempre da titolare ha fatto qualche gol in campionato e in coppa. Gli altri hanno potenziale e capacità e gioco è una questione di momento. Per me Abraham è lo stesso giocatore che è arrivato e che ha fatto molto bene nelle prime partite, tornerà a segnare, non è un problema».

Abbiamo rivisto Villar e Borja Majoral, le hanno dato le risposte che aspettava?

«Mi sono piaciuto tutti e due, Borja ha fatto due grandi assist, ha dato movimento e qualità, è entrato bene anche se ha giocato poco, ha aiutato la squadra a cambiare la dinamica offensiva e a pareggiare e quasi a trovare il gol della vittoria. Villar come sempre, mi piace con la palla non mi pace senza, deve migliorare, fa uno sforzo in questa direzione ma fa fatica. Gli piace avere la palla, nel secondo tempo con lui e Veretout la squadra ha creato di più».

Sono passati sei mesi dalla sua firma, cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto?

«Tu vieni qui a tutte le conferenze stampa ma o sei molto intelligente e vuoi passare per uno che non lo è o non sei intelligente, voglio pensare che ti piace far finta di non esserlo».