Gli inglesi non fanno gli “italiani”: «Come fa ad andare così forte la Mercedes di Hamilton?»

Sì, è vero che “se non è stata la più grande gara della vita di Lewis Hamilton, è stata sicuramente la più sbalorditiva”, ma il dubbio è: “Come diavolo ha fatto ad andare così forte?”. E’ il Telegraph che scrive di Lewis Hamilton, mito inglese della Formula 1, autore di una gara-capolavoro ad Interlagos che ha di fatto riaperto il Mondiale.

In Italia, se un pilota italiano avesse fatto un’impresa del genere, i giornali zuppi di retorica sarebbero diventati illeggibili. Gli inglesi invece istillano il dubbio, quasi:

“L’impressione è che la sua masterclass a San Paolo sia emersa dal profondo della sua psiche sportiva, che abbia semplicemente premuto un interruttore e abbia deciso che Verstappen, il suo presunto erede in cima alla classifica del campionato, dopotutto era catturabile. Romantico. Ma per quanto sia allettante, sembra insufficiente attribuire questa svolta nel duello per il titolo esclusivamente all’impareggiabile macchina da corsa di Hamilton. La straordinaria velocità scatenata dalla Mercedes in Brasile ha sollevato una domanda fondamentale: da dove veniva? In Messico appena sette giorni prima, Hamilton era tornato a casa a più di 16 secondi da Verstappen. Questa volta, nel giro in cui ha superato l’olandese, correva a quasi 30 km/h più veloce. Christian Horner, chiaramente turbato da ciò che aveva visto, ha descritto la Mercedes come ‘irraggiungibile'”. Il fatto che la stagione si concluda su un trio di circuiti con lunghi rettilinei – di cui due, in Qatar e Arabia Saudita, mai visitati prima dalla F1 – suggerisce che la supremazia di Hamilton a San Paolo abbia rappresentato un significativo cambiamento di slancio. Come diavolo ha fatto la Mercedes a farlo?“.