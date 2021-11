Giuseppe Abbagnale su Galeazzi: «A Seul ‘88 è come se fosse stato con noi sulla barca»

Intervista a Repubblica: «L’Olimpiade era il suo grande rimpianto da atleta. Era unico per l’umanità che metteva nel suo lavoro»

La Repubblica intervista Giuseppe Abbagnale. Il tema è quello della morte di Giampiero Galeazzi, storica voce del canottaggio, oltre che del tennis, e dello scudetto del Napoli. Celebre la telecronaca dell’oro olimpico dei fratelli Abbagnale a Seul ’88.

«Siamo diventati famosi grazie a quella voce, al pathos di quei momenti incredibili. So che quel video è uno dei più cercati di sempre su Youtube e ogni volta sembra di essere là a remare, sembra di risentire il fiato grosso e la Germania dell’Est, e Redgrave».

Continua:

«Giampiero che aveva portato al grande pubblico alcune espressioni come “alzare i colpi”, “c’è luce”, diventate proverbiali. È stato imitato da tanti, ma era unico per l’umanità che metteva dentro il suo lavoro. La sua partecipazione era vera, pura, assoluta».

Con Galeazzi formarono quasi un equipaggio, dichiara.

Cosa ricorda dei giorni di Seul?

E conclude:

«Siamo stati fortunati ad essere campioni in uno sport che lui amava e seguiva con tutta quella passione e con quella voce. La perdita per lo sport italiano è enorme. Per noi Abbagnale incolmabile».