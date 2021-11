Gazzetta: Napoli e Verona mettono in vetrina i gioielli che potranno accendere il prossimo mercato

Il valore di Rrahmani, Fabian, Politano ed Elmas è cresciuto, ma anche il Verona ha casi analoghi, come Montipò, Casale, Ilic e Barak.

Domenica il Napoli affronterà il Verona in campionato. Sarà una gara tra due squadre in salute che, scrive la Gazzetta dello Sport, “stanno mettendo in evidenza dei gioielli che potranno accendere le prossime sessioni di

mercato”.

La rosea lascia fuori dalla valutazione i due cannonieri: chiunque voglia oggi Osimhen dovrebbe pagare non meno di 100 milioni, mentre Simeone è di proprietà del Cagliari e il suo cartellino ha un costo già prefissato in caso di riscatto a circa 12 milioni. Ma il Napoli ha altri calciatori che hanno rivalutato il loro valore di mercato.

Innanzitutto Rrahmani. Il difensore viene proprio dal Verona, da cui il Napoli lo ha acquistato nel 2020 per 14 milioni.

“da un lato è l’esempio migliore della politica del club veneto: puntare su giovani da valorizzare e vendere. Dall’altro la dimostrazione dell’ulteriore crescita a Napoli del difensore, il cui valore sta lievitando con De Laurentiis che difficilmente si farà convincere a cederlo”.

C’è poi Fabian Ruiz, la cui trattativa di rinnovo con il club partenopeo è al momento congelata.

“anche se lo spagnolo è stato preso per 30 milioni – tra l’altro il Napoli è stato condannato dalla Fifa a pagare al Betis un premio di ulteriore 1,4 milioni – e sul mercato il valore potrebbe anche raddoppiarsi, la scadenza relativamente breve fa calare la valutazione. Ma il ragazzo è assai apprezzato e non è un caso che proprio da Madrid ieri rimbalzano voci dell’interessamento del Real, con Ancelotti che spinge, dopo averlo voluto tre anni fa al Napoli”.

Anche Politano e Elmas potrebbero assicurare al Napoli delle plusvalenze.

Anche il Verona ha casi analoghi, dal portiere Montipò al difensore Nicolò Casale. E poi ci sono Ilic e Barak.