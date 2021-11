Gazzetta: Messi favorito per il Pallone d’Oro, poi Lewandowski e Benzema. Italiani fuori dal podio

Ieri Leo ha messo a segno tre assist per altrettanti gol contro il Saint-Etienne. Stasera non dovrebbero esserci colpi di scena

Sono passati due anni dall’ultimo Pallone d’Oro e non è cambiato niente: alla fine è molto probabile che lo vincerà ancora una volta Messi, scrive la Gazzetta dello Sport. Ieri, contro il Saint Etienne, ha messo a segno tre assist per altrettanti gol (la partita è finita 1-3 per il Psg), mandando in gol due volte Marquinos e una volta Di Maria. Dunque, secondo le indiscrezioni, il premio dovrebbe toccare di nuovo a lui.

“Le indiscrezioni evocano un podio completato più da Lewandowski e Benzema, che da CR7. I meriti di questa candidatura al settimo Pallone d’oro, Messi se li è guadagnati con la maglia dell’Argentina che, da capitano, ha guidato alla conquista della sua prima Coppa America, da miglior giocatore del torneo, a capo della classifica degli assist e dei gol. E Leo ha chiuso da miglior marcatore anche l’ultima Liga, prima di abbandonare il Barça e trasferirsi a Parigi, dove oggi dovrebbe essere premiato, al «Théâtre du Chatelet». Col Psg, Messi si è messo comunque in vetrina con tre reti in Champions prima della chiusura delle votazioni dei 180 giornalisti giurati, il 24 ottobre. Abbastanza per staccare Lewandowski, nonostante le raffiche di gol col Bayern, e Benzema, ormai stella assoluta del Real”.

Sul podio, dunque, a meno di sorprese, non dovrebbe esserci neanche un azzurro.

“Salvo sorprese, dunque, sul podio non dovrebbe salire nessuno dei cinque azzurri inseriti nella lista dei 30 candidati”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News