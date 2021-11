Gazzetta: le coperture dell’ex San Paolo fanno acqua da tutte le parti, piove in tribuna

“Una pioggia che non risparmiava nessuno”, anche Pardo in diretta a Dazn ha ricordato che hanno dovuto coprire i monitor

Piove sulla Lazio, ma piove anche in tribuna allo stadio di Fuorigrotta. Così scrive la Gazzetta dello sport e così ieri ha ricordato in diretta anche Pardo per Dazn: “abbiamo coperto i monitor”.

Prima ancora che laLazio si rendesse conto di essere capitata in una notte sbagliata, sotto una pioggia che non risparmiava nessuno, neppure gli spettatori delle tribune centrali, perché le coperture dell’ex San Paolo fanno acqua in senso letterale; prima ancora di afferrare il contesto un po’ soprannaturale, con la magia di Maradona nell’aria e nel vento; prima di tutto questo, la Lazio si è ritrovata sotto di tre gol.