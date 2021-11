El Pais racconta il Penzo di Venezia, il secondo stadio più antico d’Italia

«Allontana la palla, tirala verso la laguna!»: così dicevano i tifosi del Venezia quando bisognava difendere il risultato. Il Penzo, scomodo per alcuni e romantico per altri, è uno stadio circondato dall’acqua

«Allontana la palla, tirala verso la laguna!»: lo dicevano i tifosi del Venezia quando si doveva mantenere un risultato. E non era una metafora, in realtà. S’è servito di questo aneddoto (traducendo, ovviamente: ¡Tira la pelota a la laguna!) El Pais per raccontare il Pier Luigi Penzo di Venezia, il secondo stadio più antico d’Italia, circondato dall’acqua. Un impianto ubicato sull’Isola di Sant’Elena. Per arrivarci bisogna camminare un bel po’, in alternativa c’è il vaporetto. Ci vuole un po’ di tempo, insomma, ma ne vale la pena.

Il Penzo è la casa del Venezia, tornato in Serie A dopo un ventennio di fallimenti e d’attesa. L’ultima volta fu nel 2001-2002, con Prandelli in panchina. Prima, però, diverse cose da ricordare, che raccontano della storia e anche dei cambiamenti di questo sport: dallo scudetto sfiorato col grande Valentino Mazzola, ingaggiato dopo un provino che ha sostenuto scalzo (per conservare le scarpe per le partite ufficiali) fino ai sei mesi che hanno consegnato Alvaro Recoba, il pupillo di Moratti, al grande calcio.

El Pais non ha dubbi: sabato – visto il dominio dell’Inter di Inzaghi – non ci sarebbe stato bisogno di allontanare la palla. Non c’era nessun risultato da difendere. Ma in fondo, va bene così. Il calcio – scrivono gli spagnoli – ha già ricominciato a sorridere al Venezia. Neo promosso, ma con 15 punti già in cascina. Che accontentano anche a quello stadio, così scomodo per alcuni… e così romantico per altri.