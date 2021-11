Doveroso l’omaggio di Dybala. Ma lui non c’entra niente con Platini

In sette anni di Juventus, ci si ricorda della doppietta al Barcellona. Ricorda i tennisti italiani di un tempo, sempre vicini all’impresa. Fin qui, è più vicino a Vignola che al francese

In quarant’anni, il calcio e il modo di essere vissuto sono logicamente cambiati. Le proporzioni, però, restano le stesse. O almeno dovrebbero. Può essere considerato un garbato omaggio quello di Dybala a Michel Platini. Persino doveroso, per certi aspetti. L’argentino si è sdraiato sul fianco dopo aver superato (con 106 reti) il numero di gol segnati dal francese (104) con la maglia della Juventus. Quello, tra l’altro, fu un gesto di protesta. Contro la folle decisione dell’arbitro tedesco Röth di annullare il gol gioiello del francese nella finale di Coppa Intercontinentale tra Juve e l’Argentinos Juniors di Borghi. Un arbitro nemico del bello: annullò anche la strepitosa girata volante di Rummenigge contro i Rangers Glasgow.

Oltre quell’omaggio non c’è nulla che leghi Dybala a Platini. Non vogliamo credere che un tifoso contemporaneo possa considerare paragonabili i due calciatori. Oggi sui social, così come su YouTube, ogni rete normale viene esaltata come se fosse il secondo gol di Maradona all’Inghilterra.

Fin qui, la storia di Dybala ci dice che è un buon giocatore. E nulla più. Un buon giocatore e aggiungiamo: “potenzialmente”. È al settimo anno con la maglia bianconera, e francamente di lui si ricorda ben poco. Tranne la serata contro il Barcellona a Torino, la doppietta in faccia a Messi (e poco altro). Ormai quattro anni fa. Si scrissero fiumi e fiumi d’inchiostro. Dybala ricorda i tennisti italiani di un tempo. Paolo Canè: l’uomo che a Wimbledon arrivò a due punti dal match contro Ivan Lendl.

Dybala è il perfetto prodotto di questo calcio e di questo modo di vivere il calcio. Che definire enfatico è riduttivo. Platini alla Juventus ha giocato cinque anni. Non sette. Gliene bastarono quattro per entrare nella storia e scriverla a caratteri cubitali. Per segnare un’epoca calcistica, non solo bianconera. Un giocatore per cui oggi si renderebbe necessario l’ingaggio degli urlatori alla Tony Dallara per fare le telecronache. Un calciatore semplicemente immenso.

Platini e Dybala al momento sono grande incommensurabili. Se proprio vogliamo cercare un accostamento di quelli impossibili, sarebbe interessante stabilire se Dybala possa essere considerato più o meno talentuoso di Beniamino Vignola.