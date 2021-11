Di Marzio: «Quanti haters per la trattativa Higuain-Juventus, furono giorni complicati per la mia famiglia»

A Radio Punto Nuovo: «Insigne? So che c’è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport: “Tanti lettori di Grand Hotel Calciomercato mi hanno chiesto di riproporre qualcosa di nuovo e che potesse proseguire la scia del primo libro. Poi c’è stata una sessione abbastanza divertente ho cercato di creare un modello che si possa replicare negli anni, questo è legato al mercato 2021 e spero che possa diventare una sorta di almanacco da collezione. La cosa a cui tengo di più in questo libro è aver ricostruito tutte le cifre delle operazioni delle squadre di Serie A in entrata ed in uscita. Ci sono 40 pagine di cifre, di riscatti e controriscatti. Ringrazio tutti quelli che hanno realizzato il murales di papà alla fermata Mostra EAV. Terzino sinistro a gennaio? Il Napoli si sta muovendo, Spalletti non ama le rose extra large, si tratta di un allenatore molto aziendalista. Ci sono pretendenti per Insigne, È ovvio che sia un giocatore attenzionato in Italia ed all’estero. So che c’è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui, ci sono certe storie d’amore che non dovrebbero finire mai. La trattativa più difficile che ho seguito è quella di Higuain alla Juventus, seguire una trattativa così con tante smentite ufficiali forti. Mi vennero gli haters addosso, sei un cazzaro mi dissero. Furono giorni complicati per la mia famiglia, fino alla chiusura della trattativa”.